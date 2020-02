Koronavírus neexistuje. Uznieslo sa najprv vedenie komunistickej strany v Číne a potom EÚ.

Akokoľvek už infekcia koronavírusom dopadne, vystavila Európe a s ňou aj Slovensku zas raz jedno nepekné vysvedčenie. A síce, že Európa nie je schopná primeranej reakcie na prichádzajúce hrozby.

Nemci si v lekárskych kruhoch zadefinovali, že ak človek-turista nebol v Číne, alebo nemal kontakt s už potvrdeným prípadom koronavírusu, nemôže byť prakticky vyšetrený s podozrením na koronavírus... Scrrening proste neexistuje. Mimovoľne ma v tejto súvislosti napadol nemecký pojem Tunelblick...

Toto rozhodnutie slávneho Robert Koch Institut znamená (pracovala v ňom aj dnešná riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, ECDC ), že počet nakazených v Nemecku nestúpa odzrkadľujúc realitu. V tomto by sa to dalo prirovnať ku komunistickej Číne. Stúpa úmerne tomu, čo si politici a médiá dokážu predstaviť, že by tak ich občania bez paniky zniesli. Liedadlá teda naďalej veselo lietajú a lode plávajú.

Ako je to reálne s infekciou koronavírusom sa môžeme presvedčiť na príklade výletnej lode pri brehoch Japonska (130 potvrdených prípadov), firmy Webasto alebo príklade britského turistu, ktorý bol v Singapure potom vo Francúzku a medzitým nakazil koho mohol. V reakcii na to sa napr. museli zavrieť vo Francúzsku dve školy. Takže turisti sa pohybovať po Európe môžu akoby sa nič nedialo, ale bežné obyvateľstvo sa musí prispôsobiť. Médiá nie sú schopné posúdiť riziko infekcie a stále vyťahujú neprimerané porovnania s chrípkou alebo SARS.

Prírodu ale neošáliš...

Jedine ak, tak umelou inteligenciou. Tá predvídala epidémiu coronavírusom o 9 dní skôr než konzervatívne WHO.

Rozhodnutia majú ale naproti tomu v rukách úradníci, žurnalisti a politici…